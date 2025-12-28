نخستین جشنواره «قلم مانا» با محوریت پاسداشت شأن قلم، ارج‌نهادن به تلاش‌های اصحاب فرهنگ و رسانه و تجلیل از چهره‌های اثرگذار فرهنگی استان البرز، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، نخستین جشنواره «قلم مانا» با محوریت پاسداشت شأن قلم، ارج‌نهادن به تلاش‌های اصحاب فرهنگ و رسانه و تجلیل از چهره‌های اثرگذار فرهنگی استان البرز، برگزار شد و یکی از رویداد‌های شاخص فرهنگی استان در حوزه تکریم قلم و اندیشه به‌شمار می‌آید.

جشنواره «قلم مانا» با نگاهی هویت‌محور و آینده‌نگر، تلاش دارد ضمن پاسداشت پیشکسوتان و فعالان مؤثر فرهنگی، جایگاه قلم و رسانه را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تعالی فرهنگی استان البرز برجسته کند و به عنوان الگویی ماندگار در تقویم رویداد‌های فرهنگی استان ثبت شود.