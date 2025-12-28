به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ دکتر سید نیما معصومی، متخصص و جراح ارتوپد، با اعلام خبر موفقیت این عمل جراحی، گفت: تعویض کامل مفصل شانه یک راهکار مؤثر برای کاهش درد‌های شدید و بهبود دامنه حرکتی مفصل در بیماران مبتلا به آرتروز پیشرفته و تخریب شدید مفصل است.

وی افزود: پیش از این، این جراحی تخصصی در برخی از بیمارستان‌های استان نیز انجام می‌شد، اما با تجهیز و بهره‌برداری از ظرفیت بیمارستان ارتش، دسترسی بیماران به این خدمات درمانی حیاتی تسهیل شده و نیاز به سفر به تهران برای انجام این عمل از بین خواهد رفت.