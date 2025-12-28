پخش زنده
سه ماهواره ایرانی «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر ۱.۵» امروز (یکشنبه هفتم دی ۱۴۰۴) ساعت ۱۶:۴۸ به وقت تهران از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ در یک روز تاریخی برای دانش و فناوری ایران، امروز یکشنبه، هفتم دی ماه ۱۴۰۴، در یک عملیات هماهنگ و موفقیتآمیز، سه ماهواره ساخت متخصصان ایرانی با موفقیت به مدار زمین ارسال شدند.
این ماموریت مشترک که از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه انجام شد، ساعت ۱۶:۴۸ به وقت تهران به اوج رسید؛ لحظهای که ماهوارههای «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر ۱.۵» با موفقیت از حامل جدا شده و مسیر خود را به سوی فضا آغاز کردند.
این پرتاب چندگانه، نشاندهنده جهش چشمگیر در توانمندیهای فنی و مهندسی کشور در طراحی، ساخت و عملیاتیسازی سامانههای فضایی است و فصل جدیدی را در برنامه بلندمدت اکتشافات فضایی ایران رقم میزند.
ماهوارههای پرتاب شده در فاصله ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار میگیرند که مدار لئو نام دارد. عمر مفید این ماهوارهها بین ۲ تا پنج سال و این استاندارد جهانی است.
«پایا» یکی از ماهوارههای ایرانی است که از فناوری هوش مصنوعی بهره میبرد و دارای دو سنجنده تصویربرداری با قدرت تفکیک ۵ متر سیاه و سفید و ۱۰ متر رنگی است.
در ماهواره «پایا»، برای اولین بار در کشور، از فناوری تصویربرداری آیینهای استفاده شده و بر همین مبنا پیشرفتهترین ماهواره تصویربرداری بومی، محسوب میشود. ماهواره «ظفر ۲» نیز، یکی دیگر از ماهوارههای سنجشی ایران است که به دوربین تصویربرداری اپتیکی با دقت تفکیک مکانی ۱۵ متر مجهز است و برای پایش منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت بحران و بررسی زیست محیطی کاربرد دارد.
نمونه ارتقایافته ماهواره «کوثر» هم با ماهواره بر «سایوز» به مدار با ترکیب قابلیتهای ماهوارههای نمونه اول کوثر و هدهد طراحی شده است. این ماهواره بومی، با ترکیب تصویربرداری سنجشی دقیق و ماژول ارتباطی اینترنت اشیاء، برای اهدافی، چون پایش زمین، کشاورزی هوشمند و کاربردهای تجاری فضایی در مدار نزدیک زمین قرار گرفت.