تیم فلوربال هیأت انجمنهای ورزشی استان قم عنوان سوم مسابقات قهرمانی کشور را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این رقابتها که با حضور ۹ تیم برگزار شد، تیم قم با یک شکست در مرحله نیمهنهایی برابر تیم مازندران، به دیدار ردهبندی راه یافت و در نهایت در جایگاه سوم کشور ایستاد. در پایان این مسابقات، تیمهای مازندران و تهران به ترتیب عناوین اول و دوم را کسب کردند.
این دوره از مسابقات علاوه بر تعیین تیمهای برتر کشور، جنبه انتخابی تیم ملی برای اعزام به مسابقات جهانی را نیز داشت.
ترکیب تیم فلوربال استان قم را حسین خلیلی، محمد نعمتی، ابوالفضل زارعی، محمدمهدی اکبرزاده، عرشیا پازوکی، محمد صالح فلاح، امیررضا نقیلو، وحید احمدپور و امیرحسین رستگاری تشکیل میدادند.