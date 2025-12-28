برگزاری رویداد علمی «تا ثریا» در کرج
رویداد علمی «دستسازههای فضایی» با نام تا ثریا همزمان با پرتاب ماهوارههای بومی کشور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، همزمان با این رویداد علمی ملی، پویشی با عنوان «پرواز تا ثریا» برگزار شد که در آن کودکان و نوجوانان میتوانند آثار خلاقانه خود را در قالب پادکست، نقاشی و ساخت ماکتهایی با موضوع فضا و ماهوارههای ملی به مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری در سراسر استان تحویل دهند.
این برنامه ملی همزمان با پرتاب ماهوارهها به فضا، در روز هفتم دیماه برگزار شد و در این رویداد علمی – فرهنگی، هنری و ادبی، کودکان و نوجوانان در اداره کل کانون در کرج گردهم آمدند تا در کنار ساخت دستسازههایی با موضوع ماهوارهبرها و ماهوارهها، با مفاهیم علمی فضایی نیز آشنا شوند.