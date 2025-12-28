به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، هم‌زمان با این رویداد علمی ملی، پویشی با عنوان «پرواز تا ثریا» برگزار شد که در آن کودکان و نوجوانان می‌توانند آثار خلاقانه خود را در قالب پادکست، نقاشی و ساخت ماکت‌هایی با موضوع فضا و ماهواره‌های ملی به مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری در سراسر استان تحویل دهند.

این برنامه ملی هم‌زمان با پرتاب ماهواره‌ها به فضا، در روز هفتم دی‌ماه برگزار شد و در این رویداد علمی – فرهنگی، هنری و ادبی، کودکان و نوجوانان در اداره کل کانون در کرج گردهم آمدند تا در کنار ساخت دست‌سازه‌هایی با موضوع ماهواره‌بر‌ها و ماهواره‌ها، با مفاهیم علمی فضایی نیز آشنا شوند.