حجت الله حیدری از سوی دبیرخانه ملی ورزشهای دانشگاهی، عضو فدراسیون ملی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس دانشگاه فسا گفت: حجت اله حیدری جوان فارسی از سوی دبیرخانه ملی ورزشهای دانشگاهی کشور به مدت چهار سال به عضویت فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی کشور انتخاب شد.
بادیان با بیان اینکه وی دارای سوابق متعدد ورزشی و دانشجوی دکتری رشته علوم ورزشی است افزود: قرار است این جوان فارسی فردا به عنوان نماینده داوران ورزش دانشگاهی با دیگر اعضای این مجمع برای انتخاب رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی کشور که در ساختمان مرکزی وزارت علوم برگزار میشود حضور یابد.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه فسا، ناظر فنی مسابقات دانشگاهی کشور، مسئول برگزاری المپیادهای ورزش دانشجویی کشور، داور ملی فوتبال و ناظر رسمی فدراسیون فوتبال در مسابقات کشور از جمله سوابق ورزشی وی است.
شهرستان فسا در جنوب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.