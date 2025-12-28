



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس گفت:خط انتقال آب از سد سلمان فارسی به لار به دلیل پدیده گالی دچار شکستگی شده و اکیپ رفع اتفاقات با تجهیزات کامل در محل مستقر شده‌اند.

علی شبانی با اشاره به شکستگی خط انتقال آب لارستان از محل سد سلمان فارسی گفت: در جریان بارندگی‌های کم‌سابقه اخیر و سیلاب‌های شدید ناشی از آن که منجر به آسیب‌دیدگی خط انتقال آب شرب لارستان از سد سلمان فارسی در جنوب استان فارس شد، با مدیریت به‌موقع بحران، اتخاذ تمهیدات لازم، مؤثر و به‌هنگام و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های تخصصی شرکت آبفا فارس، حادثه در خط بزرگ آبرسانی لارستان مهار شد و پس از اقدامات ایمنی بر روی خط، این تأسیسات آبرسانی مجدداً در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.