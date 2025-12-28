هم‌زمان با فرارسیدن نهم دی‌ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و در آستانه سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مجموعه فیلم‌های کوتاه داستانی «مدار» با محوریت ایستادگی، آگاهی و مقاومت از شبکه دو سیما پخش خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه‌ای که با نگاهی انسانی و روایی، به بازخوانی منش ، اندیشه و مسیر حاج‌ قاسم از زبان یارانش می‌پردازد.

«مدار» شامل ۱۰ فیلم کوتاه داستانی است که هر یک بر اساس روایت‌ها و خاطرات یاران و همراهان شهید حاج قاسم سلیمانی نوشته و تولید شده‌اند.

این مجموعه تلاش دارد چهره‌ای نزدیک، ملموس و الهام‌بخش از مکتب حاج‌قاسم را در قالب قصه‌های کوتاه به تصویر بکشد.

کارگردانی مجموعه «مدار» بر عهده محمدحسین امامی است و این آثار به تهیه‌کنندگی «مکتب حاج‌قاسم» تولید شده‌اند.

فرید اخباری نویسندگی این مجموعه را بر عهده داشته و در این فیلم‌های کوتاه، بازیگرانی، چون محمدباقر مرادی، علی ولیانی، مهران آتش‌زای، ایرج تدین، عاطفه نوذری و نگار مقدسی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«مدار» با تکیه بر روایت‌های واقعی، از تأثیر حاج‌قاسم در زندگی اطرافیانش میگوید؛ روایتی از رفاقت، مسئولیت، ایمان و بصیرتی که همچنان الهام‌ بخش است.

این مجموعه فیلم کوتاه ، هر روز ساعت ۱۷:۴۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود و مخاطبان را به تماشای روایت‌هایی کوتاه، اما تأمل‌برانگیز از مسیری دعوت می‌کند که نامش «مدار» است؛ مداری که به بصیرت، ایستادگی و مکتب حاج‌قاسم ختم می‌شود.