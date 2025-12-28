پخش زنده
با پایان بیستمین دوره مسابقات بینالمللی کاراته «جام ایرانزمین» در تهران، نمایندگان دختر استان قم در بخشهای کاتا و کومیته موفق به کسب چند عنوان برتر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این رقابتها، ثمین آقامحمد، زهرا ترابیان و محلا یاریمنش در بخش کاتا رده نونهالان به مدال طلا دست یافتند. مائده کهندانی و کوثر حسینی نیز در کاتا رده نوجوانان عنوان نایبقهرمانی را کسب کردند.
همچنین حدیثه جلیلی در کاتا رده امید، بهار فلاح در کاتا رده نونهالان، سلاله مفیدی در کومیته رده نونهالان، زینب حسینی در کومیته رده جوانان و هستی کیانیزاد در کومیته رده نوجوانان موفق به کسب مدال برنز شدند.