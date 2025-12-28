به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ علی امانی گفت:طرح امنیت محله محور با هدف برخورد با راننده‌های خودرو‌ها و راکبان موتورسیکلت‌های مزاحم و متخلف در پارک‌ها،معابر عمومی و اطراف مدارس کوهدشت با حضور پلیس راهور اجرا شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت افزود: در اجرای این طرح ماموران پلیس راهور،۱۵ دستگاه خودرو و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم را توقیف کردند.

وی با اشاره به اینکه وسایل نقلیه متخلف به پارکینگ انتقال داده شدند، بیان کرد :پلیس قاطعانه در مقابل هر گونه بی نظمی و هنجار شکنی خواهد ایستاد .