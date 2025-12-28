باجه پست بانک در روستای کوهستان‌بالا از توابع بخش پره‌سر رضوانشهر، با هدف تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات مالی و توسعه متوازن منطقه، در مراسمی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرماندار رضوانشهر در این مراسم با تأکید بر اهمیت گسترش خدمات بانکی در روستاها، گفت: دسترسی عادلانه مردم به خدمات بانکی، مالی و اعتباری یکی از ارکان اصلی توانمندسازی اقتصادی، حمایت از تولید خُرد و ماندگاری جمعیت در روستاهاست.

ایرج شاهی افزود: افتتاح این باجه گامی مؤثر در کاهش مراجعات غیرضروری روستاییان به شهر، صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم و تقویت چرخه اقتصادی منطقه است.

مدیر شعب پست‌بانک گیلان هم با اشاره به نقش این بانک در تحقق عدالت مالی، گفت: حضور پست بانک در مناطق روستایی و کم برخوردار، امکان ارائه خدمات متنوع بانکی را بدون نیاز به مراجعه به مراکز شهری فراهم می‌کند.

علیرضا شجاعی باصری افزود: شرایط لازم برای حمایت از کسب و کار‌های خرد، مشاغل خانگی و واحد‌های تولیدی کوچک فراهم شده و انتظار داریم مردم با سپرده گذاری در باجه‌های پست‌بانک روستای خود، سبب افزایش توان پرداخت تسهیلات از سوی این بانک و رونق اقتصادی منطقه شوند.