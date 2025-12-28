به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در بخشی از این پیام آمده است: خبر ارتحال فقیه مجاهد و نستوه ابوالشهید حضرت آیت اللّه سید علی شفیعی رحمت الله علیه موجب تأثر و تأسف عمیق سبزپوشان سپاه حضرت ولیعصر عج استان خوزستان گردید.

در ادامه این پیام آمده است: آن عالم بزرگوار سراسر عمر با برکت خود را در خدمت به اسلام ناب، انقلاب، خدمت به حوزه‌های علمیه و ترویج فرهنگ اهلبیت علیهم السلام سپری نمود. مجاهدت‌های ایشان در خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی از شروع مبارزات حضرت امام خمینی (ره) علیه رژیم پهلوی و با آن شجاعت خاص مورد توجه همگان بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با توجه به جایگاه علمی و حوزوی با پذیرش مسئولیت‌های خطیر با همان مواضع شفاف و استوار خدمات فراوانی به نظام و کشور نمود.

در پایان این پیام آمده است: سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان فقدان این عالم خستگی ناپذیر، انقلابی، مخلص و پدر شهید را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و حوز‌های علمیه و عموم ملت شریف استان خوزستان و همه بازماندگان آن مرحوم محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات برای آن فقید سعید از خداوند متعال مسئلت می‌نماید.