علی‌محمد مودب شاعر کشورمان با اشاره به سخنان شهرام ناظری درباره مولانا با بیان اینکه خود استاد ناظری نسخه‌های صوتی ماندگاری از شاهکار‌های مولوی اجرا کرده است، گفت: سخنان این استاد موسیقی درباره مولانا دقیق نیست.

علی‌محمد مودب در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: استاد شهرام ناظری از جمله سرمایه‌های فرهنگی کشور در معرفی مولاناست؛ در عین حال، سخنان مطرح‌شده ایشان درباره مولوی، نیازمند دقت بیشتری است.

وی گفت: با توجه به قرار داشتن مزار مولوی در کشور همسایه، طبیعی است که آن کشور در حوزه گردشگری و آیین‌سازی درباره مولوی فعال باشد؛ اما واقعیت آن است که بسیاری از فعالان این حوزه، آشنایی عمیقی با زبان، شعر و محتوای فکری مولوی ندارند و حتی در میان برخی مسئولان فرهنگی آن منطقه، گاه تصورات نادرستی درباره زبان و خاستگاه شعر مولوی دیده می‌شود.

این شاعر افزود: در مقابل، عمیق‌ترین و دقیق‌ترین فهم مولوی در سنت فارسی‌زبان شکل گرفته است؛ از آثار پژوهشگرانی، چون بدیع‌الزمان فروزانفر، علامه جعفری و کریم زمانی گرفته تا پژوهش‌های معاصر و دانشگاهی، از جمله کتاب ارزشمند دکتر حمیدرضا توکلی با عنوان بوطیقای روایت در مثنوی مولانا، و ده‌ها تحقیق علمی و مطبوعاتی که به معارف و اندیشه مولوی پرداخته‌اند. همچنین بزرگان اندیشه دینی معاصر، از جمله شهید مطهری، بار‌ها بر جایگاه فکری مولوی تأکید کرده‌اند.

مودب گفت: سنت شعری که مولوی بنیان نهاده، همچنان در فرهنگ و ادبیات ایران زنده است و بسیاری از شاعران بزرگ معاصر، تجربه‌های شعری خود را در امتداد این سنت شکل داده‌اند. افزون بر این، بخش زیادی از گفت‌و‌گو‌های فکری و دینی چند دهه اخیر، با محوریت اندیشه مولوی صورت گرفته و فیلسوفان و متفکران برجسته‌ای، چون دکتر دینانی، پیوسته به آثار و مفاهیم مولوی ارجاع می‌دهند. به طور کلی، مولوی در فضای فکری و فرهنگی ایران، حضوری زنده و پویا دارد.

وی افزود: با این حال، در حوزه تجاری‌سازی فرهنگی، آیین‌پردازی و بهره‌گیری نوین از ظرفیت‌هایی مانند گردشگری فرهنگی، کم‌کاری‌هایی وجود داشته است؛ امید می‌رود متولیان فرهنگی کشور با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون مزار شمس تبریزی و طرح‌های موجود در وزارت فرهنگ، نقش ایران در این حوزه را پررنگ‌تر و مؤثرتر نشان دهند.

مودب در ادامه گفت: در عین حال باید توجه داشت که ایران از نظر سرمایه‌های فرهنگی، بسیار غنی است؛ از فردوسی و نظامی تا مولوی، جامی و ده‌ها چهره بزرگ دیگر. این گستره وسیع، نیازمند ظرفیت و برنامه‌ریزی عظیمی است.

"اگر مولانا در ایران بود، از بین رفته بود»؛ این سخن را به تازگی شهرام ناظری در دانشگاهی در ترکیه گفت و واکنش‌ها و مخالفت‌هایی در پی داشت.