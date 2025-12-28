عمیقترین و دقیقترین فهم مولوی در سنت فارسیزبان شکل گرفته است
علیمحمد مودب شاعر کشورمان با اشاره به سخنان شهرام ناظری درباره مولانا با بیان اینکه خود استاد ناظری نسخههای صوتی ماندگاری از شاهکارهای مولوی اجرا کرده است، گفت: سخنان این استاد موسیقی درباره مولانا دقیق نیست.
علیمحمد مودب در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
گفت: استاد شهرام ناظری از جمله سرمایههای فرهنگی کشور در معرفی مولاناست؛ در عین حال، سخنان مطرحشده ایشان درباره مولوی، نیازمند دقت بیشتری است.
وی گفت: با توجه به قرار داشتن مزار مولوی در کشور همسایه، طبیعی است که آن کشور در حوزه گردشگری و آیینسازی درباره مولوی فعال باشد؛ اما واقعیت آن است که بسیاری از فعالان این حوزه، آشنایی عمیقی با زبان، شعر و محتوای فکری مولوی ندارند و حتی در میان برخی مسئولان فرهنگی آن منطقه، گاه تصورات نادرستی درباره زبان و خاستگاه شعر مولوی دیده میشود.
این شاعر افزود: در مقابل، عمیقترین و دقیقترین فهم مولوی در سنت فارسیزبان شکل گرفته است؛ از آثار پژوهشگرانی، چون بدیعالزمان فروزانفر، علامه جعفری و کریم زمانی گرفته تا پژوهشهای معاصر و دانشگاهی، از جمله کتاب ارزشمند دکتر حمیدرضا توکلی با عنوان بوطیقای روایت در مثنوی مولانا، و دهها تحقیق علمی و مطبوعاتی که به معارف و اندیشه مولوی پرداختهاند. همچنین بزرگان اندیشه دینی معاصر، از جمله شهید مطهری، بارها بر جایگاه فکری مولوی تأکید کردهاند.
مودب گفت: سنت شعری که مولوی بنیان نهاده، همچنان در فرهنگ و ادبیات ایران زنده است و بسیاری از شاعران بزرگ معاصر، تجربههای شعری خود را در امتداد این سنت شکل دادهاند. افزون بر این، بخش زیادی از گفتوگوهای فکری و دینی چند دهه اخیر، با محوریت اندیشه مولوی صورت گرفته و فیلسوفان و متفکران برجستهای، چون دکتر دینانی، پیوسته به آثار و مفاهیم مولوی ارجاع میدهند. به طور کلی، مولوی در فضای فکری و فرهنگی ایران، حضوری زنده و پویا دارد.
وی افزود: با این حال، در حوزه تجاریسازی فرهنگی، آیینپردازی و بهرهگیری نوین از ظرفیتهایی مانند گردشگری فرهنگی، کمکاریهایی وجود داشته است؛ امید میرود متولیان فرهنگی کشور با استفاده از ظرفیتهایی همچون مزار شمس تبریزی و طرحهای موجود در وزارت فرهنگ، نقش ایران در این حوزه را پررنگتر و مؤثرتر نشان دهند.
مودب در ادامه گفت: در عین حال باید توجه داشت که ایران از نظر سرمایههای فرهنگی، بسیار غنی است؛ از فردوسی و نظامی تا مولوی، جامی و دهها چهره بزرگ دیگر. این گستره وسیع، نیازمند ظرفیت و برنامهریزی عظیمی است.
"اگر مولانا در ایران بود، از بین رفته بود»؛ این سخن را به تازگی شهرام ناظری در دانشگاهی در ترکیه گفت و واکنشها و مخالفتهایی در پی داشت.