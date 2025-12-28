ثبت‌نام سی و یکمین دوره مسابقات قرآنی ویژه روستاییان و عشایر در خوزستان در دو بخش آقایان و بانوان آغاز شده است.

ثبت‌نام سی و یکمین دوره مسابقات قرآن روستاییان و عشایر در خوزستان

ثبت‌نام سی و یکمین دوره مسابقات قرآن روستاییان و عشایر در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان در رده سنی نوجوانان (۹ تا ۱۷ سال) و بزرگسالان (۱۷ تا ۵۵ سال) برگزار می‌شود.

رشته‌های این مسابقات در بخش آقایان شامل حفظ قرآن، قرائت تقلیدی، قرائت ترتیل و قرائت تحقیق، اذان، سرود و همخوانی و گزارش فعالیت‌های قرآنی است.

در بخش بانوان نیز رشته‌ها شامل حفظ قرآن، قرائت تقلیدی، قرائت ترتیل و قرائت تحقیق، سرود و همخوانی (ویژه دختران ۹ تا ۱۵ سال) و گزارش فعالیت‌های قرآنی است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام فرم را در لینک https://survey.porsline.ir/s/goQbdpF تکمیل کنند.

مهلت ثبت‌نام در این مسابقات تا تاریخ ۲۰ دی‌ماه اعلام شده است و مرحله استانی این مسابقات اواخر دی برگزار خواهد شد.