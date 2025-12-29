رسیدگی به مشکلات قضایی ۴۴۰ نفر در دیدارهای مردمی
مدیران دادگستری و اعضای شورای قضایی استان البرز با حضور در «ماهدشت» به مشکلات ۴۴۰ مراجعه کننده رسیدگی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، رئیس کل، مدیران و اعضای شورای قضایی استان البرز با حضور در مسجد جامع ماهدشت، به درخواستها و مشکلات ۴۴۰ مراجعه کننده رسیدگی و دستورات مقتضی را صادر کردند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار مردمی روز جاری که در قالب هشتاد و ششمین برنامه «حضور در مساجد» انجام شد با بیان اینکه دیدارهای مردمی یکی از محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل استان است گفت: دیدارهای مردمی در ۹ ماهه امسال در ۳۲ مسجد محوری در همه شهرستانها برگزار شده و مشکلات و درخواستهای ۳۶۷۲ مراجعه کننده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس شورای قضایی استان البرز با اعلام اینکه در دیدار روز جاری عمده مشکلات طرح شده در خصوص دقت و تسریع در رسیدگی، اختلافات و دعاوی ملکی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حوزه حقوق عامه و درخواستهای مرتبط با دستگاههای تابعه بوده است بیان کرد: یکی از ویژگیهای دیدارهای مردمی در قالب «حضور در مساجد» در استان البرز این است که مدیران دستگاههای تابعه هم حضور دارند و امکان بررسی مشکلات و درخواستهای مراجعان در حوزه این ادارات هم مقدور است.