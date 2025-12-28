استاندار کرمان گفت: پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا، نماد اقتدار علمی و حاصل اعتماد به نسل جوان و دانش بومی کشور در حوزه هوافضاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان گفت: پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا، نماد اقتدار علمی و خوداتکایی ملی و حاصل اعتماد به نسل جوان و دانش بومی کشور در حوزه هوافضاست.

دکتر محمدعلی طالبی یکشنبه هفتم دی‌ماه در آیینی به مناسبت پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا در موزه هوافضای کرمان گفت: امروز در حوزه هوافضا شاهد دانش بومی راهبردی هستیم که بخشی از نمود آن در ساخت و پرتاب ماهواره‌ها نمایان شده و این فناوری می‌تواند پیشران علم، صنعت و امنیت اقتصادی کشور باشد.

استاندار کرمان گفت: داده‌های ماهواره‌ای امکان پایش حوزه‌هایی مانند آب، کشاورزی، معادن، محیط زیست، تغییرات اقلیمی و ریزگردها را فراهم می‌کند

وی افزود: توسعه ارتباطات و هوشمندسازی از نیازهای ضروری کشور است.

کرمان از جمله مناطقی است که می‌تواند بیشترین بهره را از فناوری فضایی و داده‌های ماهواره‌ای در بخش‌های کشاورزی، معدن و حفاظت از منابع طبیعی ببرد.