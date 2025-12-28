مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان نسبت به وقوع کولاک شدید، یخبندان و کاهش محسوس دما در محور‌های کوهستانی و کولاک‌خیز استان هشدار داد.

هشدار نسبت به کولاک شدید و یخبندان در محور‌های کوهستانی استان همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشی‌خرم افزود: هم‌اکنون پدیده کولاک شدید به‌ویژه در گردنه گرین محور نهاوند–نورآباد و همچنین محور سوباشی–گل تپه شهرستان کبودرآهنگ گزارش شده است.

او با اشاره به افت قابل توجه دمای هوا در استان همدان افزود: رانندگان در صورت ضرورت سفر، پیش از حرکت از سالم بودن خودرو خود به ویژه وجود ضدیخ، پربودن باک بنزین اطمینان حاصل کرده و حتماً لباس گرم و زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان همچنین توصیه کرد: کاربران جاده‌ای پیش از آغاز سفر با شماره‌گیری سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور مطلع شده و برنامه سفر خود را بر اساس شرایط موجود مدیریت کنند.

حمید پرورشی‌خرم با اشاره به وزش باد شدید در برخی مناطق استان همدان گفت: احتمال برخورد اشیای معلق و انحراف خودرو‌ها در جاده‌های مسطح و کوهستانی وجود دارد از این‌رو رعایت سرعت مطمئنه و رانندگی با هوشیاری کامل از سوی رانندگان ضروری است.