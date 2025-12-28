به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امیر مسعود عربشاهی، عکاس هنری قم در پاییز امسال در سه جشنواره ملی و بین المللی موفق به کسب رتبه‌های اول و دوم و سوم شد

وی در جشنواره شمعدونی با موضوع همزیستی با حیوانات خانگی عنوان اول

در جشنواره ملی دوربین دات نت عنوان دوم و در جام جهانی عکاسی به میزبانی مقدونیه عنوان سوم را از آن خود کرد.

این هنرمند با بیش از ۱۳ سال فعالیت عکاسی هنری ۳۰ عنوان ملی و بین المللی کسب کرده است.