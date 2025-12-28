مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی، اعلام کرد: ۳۰ طرح ورزشی در این استان تا پایان سال جاری در صورت تأمین منابع مالی لازم به بهره‌برداری خواهند رسید. این خبر در جریان جلسه شورای ورزش استان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بیرامی با اشاره به روند اجرای پروژه‌ها، تصریح کرد که در حال حاضر مجموعاً ۲۴۲ پروژه ورزشی در سطح استان فعال است که از این میان، ۵۰ پروژه در اولویت قرار دارند. وی تأکید کرد که تمرکز اصلی بر تکمیل ۳۰ طرح ذکر شده تا پایان اسفند ماه است.

مدیرکل ورزش و جوانان همچنین از رشد ۱۵ درصدی اعتبارات مصوب منابع استانی بخش ورزش خبر داد و مجموع آن را ۶۵۵ میلیارد تومان عنوان کرد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش استان به رقم قابل توجه ۳.۵ همت رسیده است که نشان‌دهنده توجه ویژه به این بخش در سال جاری است.

عملکرد ورزشی استان نیز درخشان بوده؛ ورزشکاران آذربایجان غربی امسال موفق به کسب ۹۷ مدال در رقابت‌های جهانی، آسیایی و بین‌المللی شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

استان همچنین میزبان رویداد‌های بزرگی بوده و پذیرای ۱۷۰۰ ورزشکار خارجی از ۵۶ کشور و ۲۹ هزار ورزشکار در قالب ۷۹ رویداد داخلی بوده است.

در همین نشست، رضا علی نژاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، به چالش‌های تأمین مالی اشاره کرد.

وی توضیح داد که، چون حدود ۵۷ درصد از درآمد‌های دولت از مالیات تأمین می‌شود و صرف هزینه‌های جاری می‌گردد، پروژه‌های عمرانی نیازمند جذب منابع جایگزین هستند.

علی نژاد با تشریح طرح “نشان‌دار کردن مالیاتی”، اعلام کرد که برخی پروژه‌های ورزشی منتخب (از جمله مواردی در سلماس) قابلیت جذب مالیات مودیان حتی خارج از شهرستان مربوطه را دارند. وی این ابزار را یک روش شفاف و قانونی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خواند و تأکید کرد که موفقیت آن منوط به اولویت‌بندی دقیق پروژه‌هایی است که قابلیت تکمیل در کوتاه‌مدت را دارند تا از هدر رفتن منابع محدود جلوگیری شود.