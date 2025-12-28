هزار و ۲۷۴ مودی کردستانی، ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه تعریض گردنه صلوات‌آباد در محور سنندج–دهگلان اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فعله‌گری مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: هزار و ۲۷۴ مودی کردستانی از محل طرح نشاندارکردن مالیاتی با تخصیص ۳۵ میلیارد تومان اعتبار ، ۳۵ درصد هزینه اجرای این پروژه در سال جاری را شامل می‌شود.

طرح تعریض گردنه صلوات آباد واقع در محور شریانی سنندج – دهگلان به طول ۲۰ کیلومتر از سال ۱۳۹۶ در حال ساخت است و کمبود اعتبار گره اصلی بهره برداری از آن به شمار می‌رود.