بارش‌هایی که نفس تازه‌ای به ایلام بخشیده حالا هوای شهر را پاک و سرشار از طراوت کرده است.

هوایی تازه و با طراوت، در سایه بارش‌های زمستانه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام گفت: شاخه اول سامانه بارشی که وارد استان شده تا امشب در استان فعال است.

وی افزود: همچنان انتظار بارندگی به‌صورت رگبار و رعدوبرق را داریم و در ارتفاعات استان بارش برف پیش‌بینی می‌شود، در برخی ساعات نیز وزش باد شدید رخ خواهد داد.

احمدی نژاد اضافه کرد: از اواخر امشب شاخه اول سامانه از استان خارج می‌شود، اما از روز دوشنبه شاخه دوم این سامانه وارد استان خواهد شد و تا صبح روز سه‌شنبه در استان تداوم دارد.

وی مطرح کرد: شاخه دوم سامانه سردتر است، به‌طوری‌که علاوه بر سفیدپوش شدن ارتفاعات استان، در نواحی سردسیر نیز بارش برف رخ می‌دهد.

کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: انتظار داریم طی صبح روز سه‌شنبه نواحی سردسیر استان به‌ویژه ارتفاعات و گردنه‌ها سفیدپوش شوند و در این مناطق بارش برف نسبتاً سنگین داشته باشیم.

احمدی نژاد گفت: با خروج این سامانه، افت محسوس دما پیش‌بینی می‌شود، شب سه‌شنبه یخبندان در بیشتر نواحی استان رخ خواهد داد و در برخی مناطق سردسیر دما می‌تواند تا منفی ۸ درجه سانتی‌گراد کاهش یابد.