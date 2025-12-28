به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید مهرداد حسینی گفت: احداث این نیروگاه خورشیدی، موجب افزایش راندمان تولید انرژی پاک، نقش مؤثر و کلیدی در تأمین برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی و توسعه پایدار در شهرستان ایفا خواهد کرد.

وی ادامه داد: شهرستان امیدیه با داشتن تابش آفتاب مناسب در بیشتر روز‌های سال و فضای گسترده برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی، یکی از شهر‌های دارای پتانسیل بالا برای استفاده از انرژی خورشیدی است.

حسینی افزود: این پروژه‌ها نه تنها به تولید انرژی پاک و سالم کمک می‌کنند، بلکه در جهت حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی نیز گام مهمی محسوب می‌شوند.