سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی امیدیه از اختصاص ۷۵ هکتار از اراضی ملی در روستای خیط عماره به نیروگاه خورشیدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید مهرداد حسینی گفت: احداث این نیروگاه خورشیدی، موجب افزایش راندمان تولید انرژی پاک، نقش مؤثر و کلیدی در تأمین برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی و توسعه پایدار در شهرستان ایفا خواهد کرد.
وی ادامه داد: شهرستان امیدیه با داشتن تابش آفتاب مناسب در بیشتر روزهای سال و فضای گسترده برای نصب نیروگاههای خورشیدی، یکی از شهرهای دارای پتانسیل بالا برای استفاده از انرژی خورشیدی است.
حسینی افزود: این پروژهها نه تنها به تولید انرژی پاک و سالم کمک میکنند، بلکه در جهت حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی نیز گام مهمی محسوب میشوند.