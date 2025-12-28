سازمان همیاری شهرداریهای فارس مجری طرح نوسازی معابر شیراز شد
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای فارس از اجرای طرح نوسازی معابر کلانشهر شیراز توسط این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابراهیم صبوری به تداوم و تسریع عملیات بهسازی و روکش حفاظتی معابر کلانشهر شیراز اشاره کرد و اظهارداشت: پروژه بهسازی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع از خیابانها و معابر اصلی شهر که در قالب ۲ قرارداد با حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز در حال اجراست، تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی رسیده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت تردد شهری خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای فارس خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این طرح توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس انجام میشود و شامل تراش، ترمیم، درزگیری واجرای روکش آسفالت گرم و روکش حفاظتی اسلاریسیل در سطح معابر کلانشهر شیراز است.
صبوری افزود: در این پروژه حدود ۱۰۰ هزار تن آسفالت برای اجرای روکش آسفالت گرم در سطحی بالغ بر ۸۵۰ هزار مترمربع و همچنین ۴۵ کیلومتر عملیات درزگیری و روکش حفاظتی طی مدت یک سال در مناطق مختلف شهرداری شیراز پیشبینی شده است.
وی با اشاره به روند اجرای عملیات، تصریح کرد: تاکنون روکش آسفالت گرم خیابانهای فیض، پاییزان، طلاب، بلوار حسنزاده، پارسیان شمالی، آیتالله حائری و خیابان عادل به پایان رسیده و هماکنون عملیات روکش آسفالت در بلوار نیستان و خیابان عملیات رمضان در حال انجام است.
صبوری ادامه داد: در مراحل بعدی، اجرای روکش آسفالت و همچنین اجرای روکش حفاظتی و درزگیری معابر اعلامی از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس با اشاره به تجهیزات و نیروی انسانی بهکار گرفته شده در این پروژه گفت: برای اجرای این طرح، دو دستگاه فینیشر، چهار دستگاه غلتک، ۱۸ دستگاه کامیون حمل آسفالت و یک دستگاه قیرپاش فعال هستند و این پروژه زمینه اشتغال مستقیم ۸۵ نفر را فراهم کرده است.