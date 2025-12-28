آخرین وضعیت سوادآموزی در کاشمر و طرح های آموزشی آماده بهره برداری در این شهرستان در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی و شورای آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری نشست مشترک شورای پشتیبانی سوادآموزی و شورای آموزش و پرورش کاشمر

برگزاری نشست مشترک شورای پشتیبانی سوادآموزی و شورای آموزش و پرورش کاشمر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار کاشمر در این نشست با تأکید بر جایگاه بنیادین آموزش در توسعه همه‌جانبه شهرستان گفت: سرمایه‌ گذاری در آموزش و ارتقای مهارت‌ های شهروندی، تضمین‌ کننده آینده‌ ای درخشان برای کاشمر است و تحقق عدالت آموزشی بدون مشارکت همه دستگاه‌ ها امکان‌ پذیر نیست.

محمد قربانی با اشاره به اقدامات انجام‌ گرفته در حوزه زیر ساخت‌های آموزشی افزود: مدرسه شهید آیت‌الله رئیسی در مسکن مهر کاشمر آماده بهره‌ برداری است و به‌زودی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و همچنین مدرسه روستای سرحوضک با حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، در آینده‌ ای نزدیک تکمیل خواهد شد و نقش مؤثری در بهبود شرایط آموزشی مناطق روستایی خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این نشست همچنین بر ادامه برنامه‌ های هدفمند برای کاهش نرخ بی‌ سوادی، ارتقای سطح کیفی آموزش در مدارس، تقویت جایگاه انجمن‌ های اولیا و مربیان و اجرای طرح‌ های صیانت اجتماعی در محیط‌ های آموزشی تأکید شد.