به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر عبادی‌فر، مشاور معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: سی و یکمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی با حضور مقامات کشوری، مسئولان وزارت بهداشت، اساتید و دانشجویان علوم پزشکی برگزار می‌شود و در این مراسم از مقام و منزلت محققان برگزیده این دوره جشنواره در دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی فعال در پژوهش تجلیل و تقدیر خواهد شد.

دبیر جشنواره توضیح داد: برگزیدگان شامل ۱۱ نفر در کمیته‌های علوم پایه، علوم بالینی، فناوری سلامت و طرح‌های اثرگذار هستند. همچنین دو طرح برگزیده در کمیته طرح‌های اثرگذار برای اولین بار در جشنواره معرفی خواهند شد و در بخش نهادهای حقوقی، ۲۴ دانشگاه، مرکز تحقیقاتی، مجله، کمیته‌های پژوهشی و دانشجویی، مراکز رشد و پارک فناوری تقدیر می‌شوند.

این مراسم فردا، دوشنبه هشتم دی‌ماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی، واقع در ولنجک برگزار می‌شود. دبیر جشنواره از همه اساتید، دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و همکاران ستاد وزارت بهداشت برای شرکت در این مراسم دعوت کرد.