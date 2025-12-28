پخش زنده
دبیر ستاد ملی جمعیت کشور، با رد ادعاهای مطرحشده در برخی رسانهها مبنی بر شکست قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این موضوع را «القای غلط» خواند و تاکید کرد: برای قضاوت درباره یک قانون با ۷۳ ماده، گذشت سه سال از اجرای آن، زمان کافی نیست.
مرضیه وحید دستجردی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده و تقریباً تا یک سال پس از آن، به معنای واقعی اجرایی نشد. اجرای موثر آن از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و عملا حدود سه تا سه و نیم سال از اجرای آن میگذرد. برای تحلیل یک قانون اینچنین مفصل با ۷۳ ماده، ۸۸ تبصره و ۲۵۵ تکلیف، این زمان بسیار زود است.
وی افزود: اگر بخواهیم خروجی قانون را در نرخ باروری کلی کشور ببینیم، در حال حاضر تاثیر آن را مشاهده نمیکنیم. نرخ باروری با همان شیب قبلی در حال نزول است.
دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: مسئله جمعیت، باروری و فرزندآوری، یک مساله چندوجهی است و مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی حوادث غیرمترقبه (همچون جنگ) در این حوزه دخیل هستند.
دستجردی ادامه داد: ۹۰ کشور در دنیا مثل کشورمان با نرخ باروری زیر سطح جایگزینی مواجهاند، یعنی در این کشورها نرخ باروری کل، زیر دو و یک دهم (۲.۱) فرزند به ازای هر زن است. این روند نشان میدهد که روند تغییر، تدریجی است. ابتدا سرعت کاهش کند میشود، سپس به حالت صاف و یکنواخت میرسد و سرانجام شروع به افزایش میکند. در کشورمان ۲۵ سال است که نرخ باروری به زیر سطح جایگزینی رسیده و زمان زیادی میطلبد تا به مرحله توقف سرعت کاهش برسیم.
این مقام مسئول با قاطعیت بر ناامید نبودن از آینده تاکید کرد و گفت: کسانی که تلاش میکنند القا کنند قانون شکست خورده، کاملا غلط است. ما با اجرای دقیق این قانون و اتخاذ رویکرد مسئلهمحور، به دنبال رفع مشکل هستیم. به عنوان مثال، با طراحی کارت امید مادر برای پوشش هزینههای سالهای آغازین زندگی کودک، در تلاشیم تا با تمام این ترفندها، مشکل را حل کرده و به خروجی مناسب در این زمینه دست یابیم.