بدنبال بارندگی و پیش بینی وقوع سیلاب، فردا دوشنبه ۸ دی مهدکودکها و پیش دبستانیهای سراسر هرمزگان تعطیل و مدارس همه مقاطع تحصیلی در استان غیرحضوری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ با تصمیم ستاد مدیریت بحران هرمزگان و موافقت استاندار هرمزگان؛ فعالیتهای آموزشی مدارس همه مقاطع تحصیلی در سراسر استان فردا دوشنبه ۸ دی ماه، به صورت غیرحضوری (برخط) برگزار خواهد بود.
وضعیت فعالیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در پایگاه اطلاعرسانی رسمی هر دانشگاه اعلام میشود.
همچنین فعالیت ادارات به صورت عادی خواهد بود.
بارندگیها در هرمزگان از غرب استان پارسیان آغاز شده و امروز در این شهرستان ۴۲ میلیمتر بارندگی به همراه جاری شدن سیلاب ثبت شد.
بارشها تا فردا در مناطق مختلف استان ادامه دارد و در این زمینه دو هشدار هواشناسی صادر شده است.
