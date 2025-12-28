مدارس هرمزگان دوشنبه ۸ دی غیرحضوری شد

بدنبال بارندگی و پیش بینی وقوع سیلاب، فردا دوشنبه ۸ دی مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌های سراسر هرمزگان تعطیل و مدارس همه مقاطع تحصیلی در استان غیرحضوری است.