با تلاش امدادگران جمعیت هلال احمر به ۲۷۶ گرفتار در کولاک و برف محور اندیکا–چهارمحال و بختیاری امداد رسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان گفت: در پی تماس‌های مردمی‌با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان مبنی بر گرفتار شدن تعدادی خودرو در اثر بارش سنگین برف و وقوع کولاک شدید در محور کوهستانی اندیکا به چهارمحال و بختیاری دو تیم عملیاتی از پایگاه کوهستان تاراز شهرستان اندیکا، با دو دستگاه خودروی امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

منصوری با اشاره به شرایط نامساعد جوی، کولاک شدید و سخت گذر بودن محور بیان کرد: پس از حدود ۸ ساعت تلاش مستمر و بی‌وقفه، نجاتگران این جمعیت موفق شدند با رهاسازی تمامی ۹۰خودرو، در مجموع به ۲۷۶ نفر امدادرسانی کنند و تعدادی کسنروجات میان افراد گرفتار شده توزیع شد.

وی در پایان از رانندگان و هم‌استانی‌ها خواست پیش از تردد در محور‌های کوهستانی و برف‌گیر، حتماً از وضعیت جوی و راه‌ها اطلاع حاصل کرده و تجهیزات ایمنی زمستانی از جمله زنجیرچرخ را همراه داشته باشند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.