نماینده ولی فقیه در گیلان و استاندار با صدور پیامی مشترک، فرارسیدن سالروز حماسه ۸ دی و یوم الله نهم دی ماه را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در متن پیام آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و هادی حق شناس استاندار آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نهم دیماه ۱۳۸۸، سرآغاز فصل جدیدی از تاریخ مقاومت ملی و تبلور ارادهی پولادین ملتی بود که در برابر کفر جهانی و فتنهی استکبار، چون کوه ایستاد.
این روز، نه یک رخداد عادی، که روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است؛ سندی پرافتخار که بر پیشانی انقلاب اسلامی ثبت گردید و اثبات کرد که امت، سدّی نفوذناپذیر در برابر فتنههاست.
پیش از آنکه امواج فتنه تمام کشور را فراگیرد، مردم مؤمن و سلحشور گیلان، با شجاعتی کم نظیر در هشتم دیماه به ندای رهبر فرزانه خویش لبیک گفتند و با حضوری انقلابی، زمینهساز خلق حماسهی تاریخی نهم دی شدند که این حضور یک روز جلوتر در صحنهی نبرد، اوج هوشمندی و ولایتمداری مردم این خطه سربلند را فریاد زد و به دشمنان نشان داد که میراثداران عاشورا، هرگز تسلیم دسیسهها نخواهند شد.
همانگونه که بنیان گذار نظام فرمودند، مردم در این روز خودشان به پا خاستند و با مشتهای گرهکردهی ایمان، دهان فتنه گران را کوبیدند، امروز هم که توطئههای دشمنان اسلام، شکلهای جدیدی به خود گرفته و بر گسترهی منطقهی ما سایه افکنده است، عظمت آن روز تاریخی و اهمیت حفظ این بصیرت عاشورایی بیش از هر زمان دیگری نمایان است.
اینجانبان، با اتکا به سوابق پُرافتخار مردم ولایتمدار گیلان، با عزمی راسخ، تمامی آحاد ملت شریف، انقلابی و همیشه در صحنهی گیلان را به شرکت باشکوه در مراسم بزرگداشت این روز تاریخی دعوت مینماییم تا با خروش یکپارچه، بار دیگر پیمان تاریخی خود را با آرمانهای امام راحل (ره) و هبر معظم انفلاب تجدید کرده و حماسهای ماندگارتر از گذشته را بر سطر سرفراز تاریخ این میهن اسلامی بیافرینیم.
حضور شما، پاسخی کوبنده به تمامی بدخواهان است.
رسول فلاحتی هادی حق شناس
نماینده مقام معظم رهبری در گیلان و امام جمعه رشت استاندار گیلان