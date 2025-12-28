فرمانده انتظامي سيرجان از دستگيري يک متهم مخل نظم و امنيت و عامل تخريب شيشه هاي 6 دستگاه خودروي شهروندان در اين شهرستان خبر داد

به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "جواد خواجه پور"اظهار داشت: در پي اعلام خبر تخريب شيشه چندين خودرو در بامداد چهارم دي ماه در محدوده خيابان دهخداي شهر سيرجان، بررسي موضوع در دستور کار ماموران انتظامي قرار گرفت .

وي افزود: طي انجام تحقيقات ميداني و انجام اقدامات اطلاعاتي ماموران يگان فوريت هاي پليسي 110 موفق به شناسايي يک نفر در اين خصوص شدند که اقدام به تخريب خودروها کرده بود.

فرمانده انتظامي سيرجان تصريح کرد: در اين راستا با هماهنگي قضايي متهم که جواني 23 ساله بود پس از گذشت 24 ساعت، طي يک عمليات غافلگيرانه دستگير و پس از انتقال به پليس امنيت عمومي به انجام اين رفتارهاي ناهنجار معترف و براي سير مراحل قانوني به مرجع قضائي معرفي شد.