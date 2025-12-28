رضوان سلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: «در ایستگاه‌های آبعلی و فیروزکوه بارش برف گزارش شده و انتظار می‌رود طی چند روز آینده بارندگی‌ها در استان تهران ادامه داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که در مناطق مرتفع، بارش‌ها عمدتاً به صورت برف خواهد بود.»

وی با اشاره به پیامد‌های این سامانه بارشی تصریح کرد: «در ارتفاعات، اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی، کولاک برف و احتمال ریزش بهمن پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین توصیه می‌کنیم از انجام فعالیت‌های کوهنوردی خودداری شود.»

این کارشناس هواشناسی با تأکید بر گستردگی و شدت بارش‌ها گفت: «از هموطنان درخواست می‌کنیم از سفر‌های غیرضروری پرهیز کنند و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانی، وسایل گرمایشی و به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.»

به گفته سلامی، علاوه بر بارش‌ها، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما نیز پیش‌بینی می‌شود که «این کاهش دما به‌ویژه روز سه‌شنبه در استان تهران رخ می‌دهد و موجب یخ‌زدگی در بیشتر مناطق خواهد شد.»

وی در پایان از کشاورزان خواست برای جلوگیری از خسارات احتمالی، اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.