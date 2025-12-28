پخش زنده
امروز: -
ثبتنام نخستین رویداد جایزه هنر سال یزد با هدف شناسایی و معرفی ظرفیتهای هنری استان آغاز شد و هنرمندان میتوانند از طریق وبسایت جشنواره نامنویسی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر اجرایی نخستین رویداد جایزه هنر سال یزد گفت: ثبتنام این رویداد بهصورت رسمی آغاز شده و هنرمندان علاقهمند میتوانند با مراجعه به وبسایت جشنواره فرآیند نامنویسی خود را انجام دهند.
احسان نیکمحضر افزود: هنرمندان برای ثبتنام باید به نشانی اینترنتی sarvehonar.com مراجعه کرده و اطلاعات خواستهشده را تکمیل کنند تا امکان حضور در این رویداد هنری برای آنان فراهم شود.
دبیر اجرایی نخستین رویداد جایزه هنر سال یزد با بیان اینکه ثبت نام از بین آثار ارائه شده در سال ۱۴۰۴ انجام میشود، تصریح کرد: این رویداد در سال نخست بر سه زمینه هنری شامل موسیقی، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی متمرکز است و تلاش شده بستری مناسب برای ارزیابی و معرفی آثار شاخص این حوزهها فراهم شود.
نیکمحضر ادامه داد: هدف از برگزاری این رویداد، حمایت از هنرمندان، شناسایی استعدادهای برتر و ایجاد انگیزه برای تولید آثار فاخر هنری در استان یزد است.
وی بیان کرد: در سالهای آینده و با توسعه زیرساختها و افزایش مشارکت هنرمندان، سایر زمینههای هنری نیز به این جشنواره افزوده خواهند شد تا جایزه هنر سال یزد به رویدادی جامع در عرصه هنر تبدیل شود.