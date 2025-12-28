به‌دنبال بارش شدید برف و وقوع کولاک، بازارچه مرزی کیله سردشت به‌طور موقت تعطیل شد.

انسداد محور سردشت به کیله بر اثر بارش سنگین برف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛به‌دنبال بارش شدید برف و وقوع کولاک، بازارچه مرزی کیله سردشت به‌طور موقت تعطیل شد.

رئیس گمرک کیله سردشت با اعلام این خبر گفت: محور ارتباطی سردشت به مرز کیله به‌دلیل شرایط نامساعد جوی مسدود شده و امکان تردد در این مسیر وجود ندارد.

حیدر محمدی افزود: با وجود تلاش نیرو‌های راهداری برای بازگشایی مسیر، به‌دلیل تداوم کولاک و بارش برف، تردد تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود.