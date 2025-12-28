در آستانه سال نو میلادی؛ مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با خانواده شهید ارامنه، انوشاوان عیوضیان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در ایام خجسته میلاد حضرت مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، به همراه عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با حضور در منزل خانواده شهید ارامنه، انوشاوان عیوضیان، با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، محمد مخبر ضمن تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و سال نو میلادی، با تجلیل از مقام شامخ شهدا، به‌ویژه شهدای ارامنه، بر نقش وحدت‌آفرین آنان در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: شهدای ادیان الهی با نثار جان خود، جلوه‌ای ماندگار از همبستگی و همدلی ملت ایران را به نمایش گذاشتند.

عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید انوشاوان عیوضیان، خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌های گران‌قدر نظام دانست و بر تداوم خدمت‌رسانی صمیمانه به خانواده‌های شاهد و ایثارگر، به‌ویژه خانواده‌های شهدای ادیان توحیدی، تأکید کرد.