در آستانه سال نو میلادی؛ مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با خانواده شهید ارامنه، انوشاوان عیوضیان، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، محمد مخبر ضمن تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و سال نو میلادی، با تجلیل از مقام شامخ شهدا، بهویژه شهدای ارامنه، بر نقش وحدتآفرین آنان در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و ارزشهای والای انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: شهدای ادیان الهی با نثار جان خود، جلوهای ماندگار از همبستگی و همدلی ملت ایران را به نمایش گذاشتند.
عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید انوشاوان عیوضیان، خانوادههای معظم شهدا را سرمایههای گرانقدر نظام دانست و بر تداوم خدمترسانی صمیمانه به خانوادههای شاهد و ایثارگر، بهویژه خانوادههای شهدای ادیان توحیدی، تأکید کرد.