امام جمعه تبریز نهضت سوادآموزی را یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت عنوان کرد و نقش آن را در توسعه علمی و فرهنگی کشور بسیار کلیدی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام‌والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به وضعیت سوادآموزی پیش از انقلاب اسلامی گفت: در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی بسیاری از روستا‌ها و مناطق از وجود مدرسه و معلم محروم بودند و حتی تحصیل دختران در بسیاری از خانواده‌ها پذیرفته نبود. اما با آغاز نهضت سوادآموزی و اهتمام به آموزش عمومی تحولی بزرگ در کشور صورت گرفت و امروز شاهد حضور پررنگ معلمان و امکان آموزش برای همه کودکان در شهر‌ها و روستا‌ها هستیم.

وی افزود: با همت معلمان و تلاش نهضت سوادآموزی آمار بی‌سوادی به طور چشمگیر کاهش یافته و امروز حتی در دورافتاده‌ترین نقاط استان امکان دسترسی به آموزش وجود دارد. در بخش بانوان نیز تحول چشمگیری رخ داده و حضور زنان در عرصه علم و دانش به یک افتخار ملی بدل شده است.

امام جمعه تبریز تاکید کرد: خدمات نهضت سوادآموزی صرفاً به افزایش نرخ سواد محدود نمی‌شود، بلکه بستری برای رشد فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی مردم فراهم آورده است. امروز تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان دیروزی، استاد دانشگاه و نخبه علمی هستند که همین نهضت، زمینه رشد و بالندگی آنها را فراهم ساخته است.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشگامان حوزه آموزش و کاهش بی‌سوادی در جهان بوده است افزود: این دستاورد مهم باید با انگیزه و اهتمام بیشتر ادامه یابد تا هیچ فردی در کشور از نعمت آموزش بی‌بهره نماند و توسعه همه‌جانبه شتاب بیشتری بگیرد.

امام جمعه تبریز در پایان با قدردانی از تلاش‌های فداکارانه معلمان، مدیران و فعالان حوزه سوادآموزی استان تصریح کرد: این خدمت عظیم باقیات‌الصالحات و موجب برکت برای کشور است.