پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: نوجوان پسر اراکی ساعتی پیش بر اثر سقوط از ساختمانی چهار طبقه در خیابان هپکو، جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مجتبی خراجی افزود: این حادثه ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه امروز (یکشنبه) به آتشنشانی اعلام شد که نجاتگران بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی بیان کرد: متاسفانه در این حادثه دلخراش، پسر نوجوان به دلایل نامعلوم پس از سقوط از ساختمان به روی نردههای محافظ طبقه اول افتاده بود.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک ادامه داد: آتشنشانان پس از برش دادن نردهها این فرد را به سطح زمین منتقل و به همراه نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل کردند اما متاسفانه در اثر جراحات زیاد، جان خود را از دست داد.
خراجی اظهار کرد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است