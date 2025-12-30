پخش زنده
آرتریت روماتوئید یا روماتیسم یک بیماری است که باعث تخریب مفاصل در بدن میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، این بیماری میتواند در هر مفصلی در بدن رخ دهد و عمدتاً در مفاصل کوچک در دستها و پاها است؛ هنگامی که آرتریت روماتوئید مفاصل ستون فقرات تحت تاثیر قرار میدهد، برای گردن (ستون فقرات گردنی) هم بسیار رایج میشود تا بر پایین کمر تاثیر بگذارد.
علائم آرتریت روماتوئید یا همان روماتیسم در اسپاین
ورم مفاصل ستون فقرات میتواند منجر به درد گردن، درد کمر و یا دردی که به پاها و یا دستها میزند، منجر شود که در موارد پیشرفته تر، زوال مفاصل در ستون فقرات میتواند منجر به فشردگی طناب نخاعی و یا ریشههای عصبی ستون فقرات شود. علائم آرتریت روماتوئید در ستون فقرات به طور کلی شبیه علائم آرتروز است.
دامنه نشانهها زیاد است و میتواند شامل هر ترکیبی از موارد زیر باشد. درد شایعترین نشانه است، به ویژه درد در پایه جمجمه که آرتریت روماتوئید به طور معمول بر مفاصل مهرههای گردنی بالایی تاثیر میگذارد.
ورم و گرما در یک یا چند مفصل، حتی ممکن است به عنوان سوزش تلقی شوند. حساسیت محلی جایی که مفصل ستون فقرات تحت فشار قرار گرفته است.
از دست دادن انعطاف پذیری مفصل (ها) در ناحیه متاثر از ستون فقرات. حس خرد شدن زمانی که مفصل (به نام خراشیدگی) حرکت میکند، به خصوص در گردن برجسته است (اگر چه این صدای خرد شدن در مفاصلهای معمولی نیز اتفاق میافتد)
سردرد، مربوط به آرتریت روماتوئید یا همان روماتسیم ستون فقرات
دردی که در یک یا هر دو بازو بازتاب میکند، نشان میدهد که یک عصب ستون گردنی تحت تاثیر قرار گرفته. دردی که در یک یا هر دو پا بازتاب میکند، نشان میدهد که یک ریشه عصبی ستون کمری تحت تاثیر قرار میگیرد.
تغییر در توانایی راه رفتن میتواند به افزایش فشار روی طناب نخاعی کمک کند. مور مور شدن و یا ضعف در بازوها و یا پاها، یا از دست دادن هماهنگی راه رفتن، که ممکن است نشانه این باشد که نخاع تحت تاثیر قرار گرفته است.
هر نوع مشکل در کنترل روده یا مثانه، مانند بی اختیاری یا ناتوانی در نگه داشتن ادرار یا عدم توانایی کنترل روده ها. علایم اختلالات رودهای یا مثانه و یا تغییر در توانایی راه رفتن یا حرکت بازوها، علایم پزشکی جدی هستند و به توجه فوری پزشکی نیاز دارند.
تشخیص:
آزمایش فیزیکی:
در معاینه دستی، پزشک ممکن است خراشیدگی را در مفصل گردن و یک حرکت ناپایدار از جمله "آزمایش کلانک" مثبت " (قابل لمس) پیدا کند. علامت ممکن است با سر انحنا و خمیدگی سر معلوم شود.
تصویر برداری رادیوگرافی:
۵۰ ٪ بیماران مبتلا به بی ثباتی رادیوگرافی واقعا بدون علامت هستند.
رادیوگرافی اولیه باید خمیدگی و گسترش جانبی علاوه بر نماهای داخلی فوقانی / خلفی و جانبی باشد. این دیدها اغلب هر ۲ - ۳ سال، به خصوص در بیماران با علائم جدید یا احتمالاً نیاز به لوله گذاری، تکرار میشوند. پیشرفت بیماری از طریق فاصله آتلانداودنتال قدامی (AADI)، و فاصله آتلانتودنتال خلفی (PADI) اندازه گیری میشود. سایر تکنیکها عبارتند از شاخص راناوات، خط مک گرگور، ایستگاه کلارک، و اندازه گیری ردلوند - جانل.
درگیری ستون فقرات با آرتریت روماتوئید یا همان روماتسیم ستون فقرات
علائمی که معمولاً با آرتریت روماتوئید در ستون فقرات مرتبط هستند، میتواند برای بیمار قابل توجه باشد عبارتند از:
معاینه دستی قسمت متاثر از ستون فقرات باعث حساسیت میشود.
سفتی ناحیه متاثر از ستون فقرات.
خراشیدگی، به ویژه در ناحیه گردن
سردرد میتواند با آرتریت روماتوئید رخ دهد.
سختی در راه رفتن که نشانه افزایش فشار روی طناب نخاعی است. مور مور شدن، ضعف بازوها و یا پاها، تغییر در تعادل و هماهنگی که ممکن است نشانه مشارکت مشکل ستون فقرات باشد.
مشکل در کنترل مثانه و حرکت رودهای (به عنوان مثال، بی اختیاری، ناتوانی در ادرار یا ناتوانی در کنترل روده ها) ممکن است نشانه مشکل ستون فقرات باشد.
این امر نیازمند توجه فوری پزشکی است. اگر آرتریت روماتوئید باعث تخریب اتصالات مفاصل ستون فقرات میشود، شرایطی به عنوان اسپوندیلولیستیس، ممکن است گسترش یابد.
در اسپوندیلولیستیس، یک مهره فوقانی به جلو به سمت بالای مهره بعدی مجاور میرود. مهره لغزش کرده، میتواند فشار بیشتری بر روی نخاع یا ریشههای عصبی که از ستون فقرات خارج میشوند، وارد کند و باعث برخی از مشکلات فوق در ارتباط با فشار بر نخاع شود.
روماتیسم ستون فقرات چگونه درمان میشود؟
در اغلب موارد، درمان آرتروز ستون فقرات در راستای تسکین علایم درد و افزایش توانایی فرد در کارکردش است.هدف آن داشتن یک سبک زندگی سالم است. درمان اولیه ممکن است شامل کم کردن وزن در صورت نیاز و سپس برای همه، حفظ وزن سالم میباشد. همچنین ورزش نیز مهم است.
ورزش علاوه بر کمک به مدیریت وزن نیز میتواند به این موارد کمک کند:
_افزایش انعطاف پذیری
_بهبود وضعیت روحیه
_تقویت قلب
_بهبود جریان خون
_انجام وظایف روزمره
برخی از تمرینهای مرتبط با درمان استئوآرتریت شامل شنا، پیاده روی و ایروبیک است.ورزش میتواند به دستههای زیر تقسیم شود:
تمرینهای تقویتی:
این تمرینها به دنبال ایجاد ماهیچههای قویتر هستند. آنها از طریق مقاومت با استفاده از وزن و یا باندهای لاستیکی عمل میکنند.
تمرینات هوازی:
اینها تمرینهایی هستند که قلب و سیستم گردش خون را قویتر میکنند.
تمرینات دامنه حرکتی برای درمان روماتیسم ستون فقرات:
این تمرینات انعطاف پذیری بدن را افزایش میدهد. همچنین دورههای استراحت در طرح کلی درمان لازم است اما نه برای مدت طولانی.
درمانهای غیر دارویی برای روماتیسم ستون فقرات وجود دارند که البته همگی باید با مشورت پزشک انجام شوند و این درمانها عبارت است از:
_ماساژ
_طب سوزنی
_کمپرس سرد یا گرم که به قرار دادن یخ یا کمپرس گرم بر روی مفصل آسیب دیده اشاره دارد.
_تحریک الکتریکی پزشکی از طریق پوست (ده ها) با استفاده از یک دستگاه کوچک که پالسهای الکتریکی در ناحیه آسیب دیده منتشر میکند
_مکملهای غذایی
از داروهای ضد درد نیز میتوان برای درمان آرتروز استفاده کرد.مانند استامینوفن.
داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (nsaids) نیز در نقاط قوت خاصی در دسترس هستند.
مثالها شامل آسپیرین، سدیم ناپروکسن و ایبوپروفن میشوند.داروها عوارض جانبی جدی دارند، که عبارتند از:
حمله قلبی، سکته، سوزش معده و خونریزی و آسیب کلیوی. پماد موضعی و کرم نیز برای درمان درد در دسترس هستند.
آنها در مناطقی اعمال میشوند که آسیب وجود دارد، اما به طور کلی خیلی موثر نیستند و نقش مسکن را دارند. پزشک ممکن است داروهای تجویزی را برای درمان علائمتان توصیه کند,، زیرا داروهایی وجود ندارند که فرآیند را معکوس کنند.
این موارد ممکن است شامل مسکن تجویزی، داروهای خفیف، یا تزریق کورتیکواستروئیدها در اطراف ستون فقرات به نام تزریق استروئید باشد. مهم است که درک کنیم این تزریقات مشکل اساسی را اصلاح نمیکنند.
استروئیدهای خوراکی معمولاً استفاده نمیشوند. اغلب موارد آرتروز، بدون جراحی درمان میشوند,، اما گاهی عمل جراحی انجام میشود.
آرتروز یکی از علل تنگی ستون فقرات یا تنگی کانال نخاعی است؛ در مواردی که دستگاه عصبی و مثانه آسیب دیده است، سیستم عصبی آسیب میبیند و یا وقتی که راه رفتن بسیار مشکل میشود، احتمالاً جراحی توصیه میشود.