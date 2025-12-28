رئیس کل دادگستری استان سمنان از گذشت اولیای دم در شاهرود خبر داد که در نتیجه آن، یک محکوم به قصاص نفس، در آستانه اجرای حکم، از این مجازات رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان، یکشنبه ۷ دی، در دادگستری مرکز استان سمنان گفت: گذشت انسان‌دوستانه اولیای دم در شاهرود و در چارچوب پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» منجر شد تا قاتل در آستانه اجرای حکم قصاص نفس، از مجازات رهایی یابد و بار دیگر فرهنگ صلح، گذشت و کرامت انسانی در جامعه متجلی شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان از تحقق دهمین گذشت از قصاص نفس در سطح استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: این گذشت ارزشمند در شهرستان شاهرود و در زمینه اجرای موفق پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» به وقوع پیوست.

اکبری با تشریح جزئیات این پرونده افزود: قتل مورد نظر در نیمه دوم سال گذشته در شهرستان شاهرود رخ داد که بلافاصله با ورود به‌موقع، قاطع و مؤثر مراجع انتظامی و قضائی، قاتل در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی، دستگیر و روانه زندان شد.

وی گفت: این پرونده پس از طی کامل مراحل دادرسی و رسیدگی‌های قضائی توأم با صحت، سرعت و دقت، منجر به صدور رأی قطعی از سوی شعبه صالح شد و همه تشریفات قانونی لازم برای اجرای حکم قصاص نفس نیز انجام گرفت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: محکوم‌علیه در انتظار اجرای حکم قصاص قرار داشت که در آستانه اجرای حکم، با تلاش‌های مستمر، دلسوزانه و هماهنگ مسئولان قضائی، مجموعه زندان، صلح‌یاران، مددکاران اجتماعی و اعضای شورای حل اختلاف شهرستان شاهرود، زمینه گفت‌و‌گو و جلب رضایت اولیای دم فراهم شد.

اکبری گفت: در نهایت، اولیای دم با سعه صدر، بزرگواری و روحیه‌ای سرشار از کرامت انسانی، از حق قانونی خود گذشتند و زندگی دوباره‌ای به محکوم‌علیه و خانواده وی بخشیدند؛ اقدامی که افزون بر نجات جان یک انسان، موجب ایجاد آرامش، کاهش آلام روحی و انتقال پیام صلح و بخشش به جامعه شد.

وی با اشاره به نقش مؤثر پویش‌های فرهنگی و مذهبی که در چارچوب اجرای تکالیف برنامه جامع عملیاتی استان و با هدف توسعه صلح و سازش میان طرفین اختلاف برگزار می‌شود، افزود: تحقق این گذشت در قالب پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» بیانگر ظرفیت بالای اقدامات فرهنگی، اجتماعی و دینی در کاهش خشونت و ترویج فرهنگ مدارا و گذشت در جامعه است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین با نگاهی آسیب‌شناسانه به ریشه وقوع این جنایت گفت: کینه‌توزی دیرینه، فقدان کنترل خشم و اتخاذ تصمیم نادرست از سوی قاتل، زمینه‌ساز وقوع این فاجعه تلخ شد؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت توجه جدی به آموزش مهارت‌های کنترل خشم، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و پیشگیری اجتماعی از جرم را یادآور می‌شود.

اکبری با قدردانی از اولیای دم و همه دست‌اندرکاران این صلح موفق، افزود: دادگستری استان با برخورد قاطع و قانونی با جرایم، همواره حمایت از صلح و سازش را به‌عنوان رویکردی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی، احیای حقوق عامه و تحکیم امنیت پایدار دنبال خواهد کرد.