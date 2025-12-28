سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان از انجام عملیات امدادرسانی به ۲۷۶ نفر و رهاسازی ۹۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک محور اندیکا به چهار محال و بختیاری در شبانه روز گذشته خبر داد.

امدادرسانی به ۲۷۶ نفر گرفتار در برف و کولاک محور اندیکا

امدادرسانی به ۲۷۶ نفر گرفتار در برف و کولاک محور اندیکا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حسن منصوری در بازدید از پایگاه‌های امداد و نجات مناطق شمال خوزستان بیان کرد: در پی تماس‌های مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان، ۲ تیم عملیاتی از پایگاه کوهستان تاراز شهرستان اندیکا با ۲ دستگاه خودروی امدادی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و رهاسازی خودرو‌های گرفتار را آغاز کردند.

وی با اشاره به شرایط نامساعد جوی، کولاک شدید و سخت عبور بودن محور، تصریح کرد: هشت ساعت عملیات امدادرسانی به افراد گرفتار در برف و کولاک تاراز به طول انجامید.

منصوری ادامه داد: به منظور تامین تغذیه اضطراری افراد گرفتار شده، تعدادی کنسروجات میان سرنشینان خودرو‌های گرفتار توزیع شد و خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه مصدوم یا تلفات جانی در پی نداشت.

وی از رانندگان و مردم خواست پیش از تردد در محور‌های کوهستانی و برف‌گیر، حتما از وضعیت جوی و راه‌ها اطلاع حاصل کرده و تجهیزات ایمنی زمستانی از جمله زنجیرچرخ را همراه داشته باشند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

منطقه گردشگری تاراز از توابع شهرستان اندیکا خوزستان است که در فصل زمستان پوشیده از برف می‌شود.