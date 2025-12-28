به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه، با اعلام این خبر گفت: بر اساس تازه‌ترین نتایج منتشرشده از نظام رتبه‌بندی گرین‌متریک در سال ۲۰۲۵، دانشگاه یزد موفق به کسب رتبه ۶۰۵ جهانی در میان ۱۷۴۵ دانشگاه از سراسر جهان و همچنین رتبه ۸ کشوری در بین ۴۴ دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی شده است.

علی میروکیلی با اشاره به افزایش تعداد دانشگاه‌های شرکت‌کننده افزود: در سال ۲۰۲۵، شمار دانشگاه‌های حاضر در این نظام رتبه‌بندی از ۱۴۷۷ به ۱۷۴۵ دانشگاه افزایش یافته که این موضوع رقابت برای دستیابی به جایگاه‌های برتر را دشوارتر از گذشته کرده است. با این‌حال، دانشگاه یزد با تمرکز بر برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همگانی توانست جایگاه ملی خود را حفظ کند و همچنان به‌عنوان ۱۰ دانشگاه ایرانی برتر در زمینه توسعه پایدار مطرح شود.

میروکیلی در ادامه بیان کرد: نظام رتبه‌بندی UI GreenMetric هر ساله دانشگاه‌ها را در محور‌هایی نظیر زیرساخت‌های سبز، انرژی، مدیریت پسماند، منابع آب، حمل‌ونقل پایدار و آموزش و پژوهش در حوزه توسعه پایدار مورد ارزیابی قرار می‌دهد. کسب رتبه هشتم در این شاخص‌ها حاصل مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر دانشگاه یزد از جمله توسعه و نگهداشت فضای سبز، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت بهینه مصرف آب، مدیریت علمی پسماند و ارتقای آموزش و پژوهش در زمینه توسعه پایدار است.

وی در پایان ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به تمامی اعضای خانواده بزرگ دانشگاه یزد، ابراز امیدواری کرد: با تداوم تقویت مدیریت سبز و اجرای برنامه‌های پایدار، در سال‌های آینده شاهد کسب جایگاه‌های بالاتر و افتخارات بیشتری برای دانشگاه یزد در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.