هفته هفدهم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال ایران با توقف صنعت نفت آبادان مقابل نیروی زمینی تهران پیگیری شد.

هفته ۱۷ لیگ دسته یک فوتبال؛ توقف خانگی صنعت نفت مقابل نیروی زمینی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و نیروی زمینی تهران در هفته هفدهم لیگ دسته یک فوتبال ایران با تساوی یک - یک به پایان رسید.

در این بازی محسن سیفی (۵۲) برای میزبان آبادانی و عباس شرفی (۶۲) برای نیروی زمینی گلزنی کردند.

صنعت نفت آبادان با این تساوی ۲۹ امتیازی شد تا در رده دوم با یک بازی بیشتر در مقایسه با مس شهر بابک باقی بماند. نیروی زمینی نیز با ۱۷ امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار گرفت.