جشنواره ملی خُرم دخت از ۱۷ تا ۱۹ دی ماه در استان لرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون اجرایی سپاه استان لرستان گفت:جشنواره ملی خرم دخت در روز های ۱۶ ،۱۷ و ۱۸ در استان برگزار می شود
سرهنگ فریبرز حاتمی افزود:در آین نمایشگاه آثار برگزیده هنرمندان سراسر استان در حوزه ی طراحی و دوخت و سایر رشتههای مرتبط اجرا نمایش خواهدشد..
وی با بیان اینکه خروجی آثار ارائهشده در این جشنواره به عنوان نماد لباس رسمی استان معرفی می شود ،گفت: این آثار در عرصههای مختلف از جمله لباس مدارس، دانشگاهها، محافل رسمی، مجالس و حتی محیطهای حرفهای و کاری به کار گرفته می شود تا هویت فرهنگی و اجتماعی استان در قالب پوشش، جلوهای تازه و ماندگار داشته باشد
وی تأکید کرد:جشنواره خرمدخت علاوه بر نمایش توانمندیهای هنرمندان در حوزه طراحی و دوخت، زمینهای برای تثبیت یک هویت مشترک و معرفی لباس رسمی استان است.