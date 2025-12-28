پخش زنده
مدیر کل پست لرستان گفت: نوجوان لرستانی رده سنی ۹تا ۱۵ سال می توانند در مسابقه جهانی نامه نگاری شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل پست استان لرستان گفت: مسابقه ی جهانی نامهنگاری از سوی اتحادیه جهانی پست با هدف ترویج فرهنگ نامهنگاری و تقویت ارتباطات انسانی در عصر دیجیتال برگزار می شود.
ابراهیم علی پناهی افزود: نوجوانان استان در رده سنی ۹ تا ۱۵ سال می توانند در صورت تمایل، دستنوشتههای خود را به همراه یک قطعه عکس به دفاتر پست سراسر استان تحویل دهند تا پس از بررسی آثار، نامههای منتخب به اتحادیه جهانی ارسال شود.
مدیرکل پست استان گفت: این مسابقه فرصتی ارزشمند برای نوجوانان است تا تواناییهای خود را در عرصه ی جهانی نشان دهند و با زبان نامهنگاری، پیامهای انسانی و فرهنگی استان را به دنیا منتقل کنند.