غلامرضا گودرزی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ با بیان اینکه مرحله آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از ۱۴ دی ماه امسال در سراسر کشور آغاز می‌شود، گفت: بر اساس زمانبندی و ملاحظات فنی، حدود ۷۰ نقطه در کشور برای مرحله آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن انتخاب شده‌اند.

او افزود: با هماهنگی استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها، برای اجرای این طرح در هر استان یک یا دو نقطه انتخاب شده است.





رئیس مرکز آمار ادامه داد: سرشماری در برخی از مناطق که اعلام خواهد شد به صورت تمام شماری خواهد بود و ماموران همانند یک عملیات سرشماری، به همه مردم آن منطقه مراجعه و اطلاعات را از مردم دریافت خواهند کرد.

گودرزی با بیان اینکه سرشماری در برخی از نقاط نیز به شکل نمونه برداری انجام می‌شود، گفت: همه این موارد از طریق مراجع رسمی در استان‌ها اطلاع رسانی می‌شود.



