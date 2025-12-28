آغاز مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از ۱۴ دی
رئیس مرکز آمار گفت: مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از ۱۴ دی ماه آغاز میشود.
غلامرضا گودرزی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ با بیان اینکه مرحله آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از ۱۴ دی ماه امسال در سراسر کشور آغاز میشود، گفت: بر اساس زمانبندی و ملاحظات فنی، حدود ۷۰ نقطه در کشور برای مرحله آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن انتخاب شدهاند.
او افزود: با هماهنگی استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها، برای اجرای این طرح در هر استان یک یا دو نقطه انتخاب شده است.
رئیس مرکز آمار ادامه داد: سرشماری در برخی از مناطق که اعلام خواهد شد به صورت تمام شماری خواهد بود و ماموران همانند یک عملیات سرشماری، به همه مردم آن منطقه مراجعه و اطلاعات را از مردم دریافت خواهند کرد.
گودرزی با بیان اینکه سرشماری در برخی از نقاط نیز به شکل نمونه برداری انجام میشود، گفت: همه این موارد از طریق مراجع رسمی در استانها اطلاع رسانی میشود.
او ادامه داد: سرشماری ثبتی مبنای ۱۴۰۵ بعد از پایان مرحله آزمایشی انجام میشود که در خصوص زمان و چگونگی آن اطلاع رسانی خواهد شد.