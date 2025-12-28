پخش زنده
امروز: -
در هفته اول دی ماه در ۷ استان همچنان درصد مثبت آنفلوانزا بیش از ۳ برابر آستانه هشدار بالا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس دادههای نظام مراقبت دیدهوری و بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، نسبت موارد دارای علائم عفونتهای تنفسی در مراجعان سرپایی و بستری کاهش یافته، به نحوی که ۱۱.۲ درصد از مراجعان سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوآنزا "ILI" و ۱۱.۳ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بودهاند.
در این نظام مراقبت دیدهوری، از میان ۲۵۱ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات "ILI" یا "SARI"، درصد مثبت آزمایش PCR کووید-۱۹، ۰.۳ درصد و درصد مثبت آزمایش PCR آنفلوآنزا نیز ۲۱.۵ درصد بود. نسبت نمونههای مثبت از نظر آنفلوانزا، در بیماران سرپایی، افزایش و در بیماران بستری، اندکی کاهش یافته اما همچنان بیش از دو برابر آستانه هشدار بالا قرار دارد. تایپ و سابتایپ غالب به ترتیب “A” و “H۳N۲” است.
نسبت نمونه های تنفسی مثبت از نظر کووید-۱۹ نیز همچنان در سطح پایینی قرار دارد.
یافتههای حاصل از نظام مراقبت غیر دیده وری حاکی از آن است که در هفته اول دی ماه، استانهای هرمزگان، آذربایجان شرقی، گلستان، آذربایجان غربی، فارس، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد همچنان درصد مثبت آنفلوانزا در آنها بیش از ۳ برابر آستانه هشدار بالا است. همانطور که در نقشه هفته اول دی ماه، استان هایی مانند قم، خراسان رضوی و خراسان جنوبی که زودتر وارد موج شده بودند، زودتر نیز از موج خارج شدند.
در هفته میلادی گذشته (۲۴ آذر لغایت ۳۰ آذر ۱۴۰۴)، که یک هفته از گزارش دیده وری عقب است، بر اساس آخرین یافتههای هفتگی نظام مراقبت روتین آزمایشگاهی غیردیدهوری - از میان ۴۷۳۱ نمونه آزمایش شده (به روش PCR) در آزمایشگاه مرجع ملی آنفلوانزا و ۱۷ قطب منطقه ای تابعه، ۲۶.۷ درصد موارد از نظر آنفلوانزا مثبت بوده؛ ضمنا بر اساس این گزارش، ساب تایپ H۳N۲””، حدود ۶۷.۴ درصد موارد آنفلوانزای تایپ A را تشکیل داده است.