استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه تاریخی بندر سیراف، گفت: ثبت جهانی این اثر ارزشمند تاریخی به‌عنوان نماد هویت ملی و نشانه‌ای از پیشینه درخشان ایران ضروری است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در جلسه بررسی ثبت جهانی سیراف با تأکید بر جایگاه تاریخی این بندر، گفت: بندر سیراف نه تنها میراث ارزشمند استان بلکه نماد هویت ملی و نشانه‌ای روشن از پیشینه درخشان ایران در عرصه تجارت و دریانوردی و تعاملات اقتصادی و فرهنگی با منطقه و جهان است که با ثبت جهانی در یونسکو می‌تواند امروز نیز احیا و به قطب گردشگری تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت آثار باستانی در هویت اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها، اظهار کرد: میراث تاریخی هر جامعه، نشان هویت ملی آن جامعه و سندی برای افتخار مردم آن منطقه است. ایران به‌عنوان کشوری با پیشینه تمدنی غنی در جهان شناخته می‌شود و بی‌تردید بندر تاریخی سیراف یکی از کهن‌ترین نقاطی است که سابقه سکونتگاه و تمدنی بشر را در جنوب ایران به‌روشنی نشان می‌دهد.

استاندار بوشهر یادآور شد: سیراف سرزمینی بسیار ارزشمند و پاسداشت آن یک وظیفه ملی است. متأسفانه در گذشته از آثار تاریخی کشور به درستی حفاظت و صیانت نشده و سیراف نیز از این آسیب‌ها بی‌نصیب نبوده است؛ به همین دلیل امروز ثبت جهانی آن اهمیتی دوچندان دارد.

وی با بیان اینکه ثبت جهانی سیراف در یونسکو یک فرصت توسعه‌ای برای استان است، گفت: گردشگری یکی از مهم‌ترین محور‌های توسعه استان بوشهر به‌شمار می‌رود و وقتی اثری اینچنین ثبت جهانی شود، به‌طور خودکار در رسانه‌های بین‌المللی معرفی خواهد شد و این معرفی جهانی، باعث می‌شود گردشگران خارجی نیز برای سفر، اقامت و بازدید برنامه‌ریزی کرده و آینده به منطقه بیایند.

زارع تأکید کرد: آثار باستانی و تاریخی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری و عوامل توسعه جوامع امروز هستند و سیراف می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار برای بومیان، افزایش درآمد و ارتقای سطح رفاه مردم شهر و منطقه باشد. از این منظر، ثبت جهانی سیراف نه‌تنها یک افتخار فرهنگی، بلکه یک رکن برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است.

استاندار بوشهر با اشاره به ابعاد همکاری موردنیاز برای تحقق این هدف گفت: حفاظت و احیای سیراف تنها از عهده یک دستگاه مانند میراث فرهنگی یا شهرداری برنمی‌آید، بلکه نیازمند مشارکت جمعی، هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حاکمیتی و همراهی مردم است و بهترین راهکار، تقسیم کار شفاف و تعیین تعهدات مشخص برای جلب نظر مثبت یونسکو است.