به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «علیرضا الهامی» به همراه حجت الاسلام محمد بهمن رئیس اداره عقیدتی سیاسی این نیرو، صبح امروز و در آستانه سال جدید میلادی، با حضور در منزل شهید «رازمیک خاچاطوریان» با خانواده این شهید مسیحی دوران دفاع مقدس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

فرمانده قرارگاه مشترک خاتم الانبیاء (ص) در این دیدار با اشاره به رشادت و میهن دوستی شهدای مسیحی گفت: شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس با هر دین، مذهب و آیینی به ندای رهبر کبیر انقلاب پاسخ گفتند و با همه توان در برابر دشمنان ایستادگی کردند.

امیر سرتیپ الهامی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز همانند جنگ تحمیلی ۸ ساله آحاد نیرو‌های مسلح با باور و ایمان راسخ ایستادگی کردند تا دست دشمنان را از این خاک کوتاه کنند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور خطاب به خانواده این شهید تصریح کرد: فرزندان شما در نیرو‌های مسلح همواره به دعای خیر مادران شهدا نیاز دارند و تفاوتی نمی‌کند که شهدا از چه دینی باشند، چرا که برای دفاع از میهن و ناموس خود برای هدفی واحد کنار یکدیگر ایستادند.