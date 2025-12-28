بارش شدید باران و تگرگ که از صبح امروز یکشنبه در مناطق مختلف شمال خوزستان آغاز شد و تا ساعتی ادامه داشت، منجر به سفیدپوش شدن جاده ترانزیتی شوش به اهواز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سامانه بارشی که از روز گذشته وارد خوزستان شده از شب گذشته (شنبه شب) اغلب مناطق خوزستان به‌ویژه بخش‌های شمال‌غربی، شمالی، شمال‌شرقی، شرقی، جنوب‌شرقی، جنوبی، مرکزی و ارتفاعات استان را مورد تاثیر قرار داده است.

این سامانه بارشی در ارتفاعات شهرهای شمالی استان از جمله دزفول به صورت برف، در اغلب مناطق شهری به صورت باران و تگرگ خودنمایی کرده است.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، این سامانه تا روز سه‌شنبه موجب وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا به طور نسبی شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد، مه‌گرفتگی به‌ویژه پس از بارندگی و کاهش محسوس دما خواهد شد.

اداره کل هواشناسی خوزستان ضمن اعلام هشدار سطح نارنجی نسبت به فعالیت این سامانه بارشی، اعلام کرد: بیشترین حجم و شدت بارش‌ها از اواخر وقت شنبه ششم دی ماه تا اواخر وقت یکشنبه هفته جاری در نیمه شمالی و بخش‌های شرقی، جنوب‌شرقی، جنوبی، مرکزی و به‌ویژه ارتفاعات استان را پیش‌بینی کرد.