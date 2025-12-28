به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی و برخی از کانال های خبری مبنی بر دریافت وجه از بهره برداران بخش کشاورزی و واحد‌های تولیدی توسط همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به استحضار می رساند : کلیه خدمات ارائه شده به بهره برداران و کشاورزان در مراکز جهاد کشاورزی و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان کرمانشاه به صورت رایگان می باشد و هیچگونه وجهی بابت خدمات ارائه شده به کشاورزان ،بهره برداران و واحد‌های تولیدی و... اخذ نمی شود و وجوه دریافتی بابت خدمات و مجوزهای صادره از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و برابر تعرفه قانونی صورت می گیرد.

در این راستا بهره برداران بخش کشاورزی و کشاورزان سختکوش استان می توانندچنانچه نسبت به تعرفه های وضع شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بعنوان بخش خصوصی کشاورزی معترض می باشند،جهت رسیدگی موضوع و پیگیری و راستی آزمایی ارقام دریافتی توسط کارشناسان سازمان یاد شده،شکایات خود را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا بازرسی سازمان جهاد ارائه نمایند.

هدف ما در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ارائه خدمات رایگان در مراکز جهاد کشاورزی و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان به جامعه مخاطب می باشد.