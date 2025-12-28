میاندورد مقصد سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن
مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان میاندورود برگزار میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ با بیان اینکه مرکز آمار در اجرای طرح آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۷۰ نقطه را در کشور انتخاب کرده است، گفت: طرح آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مازندران در شهرستان میاندورود اجرایی خواهد شد.
کریم پور افزود: جلسهای با حضور رئیس مرکز آمار، دستگاههای اجرایی شهرستان میاندورود و عوامل سرشماری برگزار و توضیحات و توجیهات لازم به دهیاران، مجموعه مدیریت شهرستان و سایر دستگاه ارائه شد.
او ادامه داد: مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از ۱۴ دی ماه تا ۳ بهمن ادامه دارد و در طی ۲۰ روز بخشی از اطلاعات مورد نیاز از طریق دیتاهای دستگاههای اجرایی و بخشی نیز به شکل حضوری دریافت میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران بر نقش بارز فرمانداری و دستگاههای اجرایی در اجرای صحیح این سرشماری تاکید کرد.
فرماندار شهرستان میاندورد نیز با بیان اینکه همه ارکان اداری شهرستان برای اجرای این طرح آزمایشی بسیج شدهاند، گفت: از تمام ظرفیتها شهرستان برای اجرای موفق این سرشماری استفاده میشود.
بابایی افزود: دریافت آمار دقیق برای برنامه ریزی در حوزههای آموزشی، بهداشتی، خدماتی و زیربنایی موثر است.
او از مردم شهرستان میاندورود خواست با ماموران سرشماری همکاری لازم را داشته باشند.