

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در گفت و گو با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ با بیان اینکه مرکز آمار در اجرای طرح آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۷۰ نقطه را در کشور انتخاب کرده است، گفت: طرح آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مازندران در شهرستان میاندورود اجرایی خواهد شد.

کریم پور افزود: جلسه‌ای با حضور رئیس مرکز آمار، دستگاه‌های اجرایی شهرستان میاندورود و عوامل سرشماری برگزار و توضیحات و توجیهات لازم به دهیاران، مجموعه مدیریت شهرستان و سایر دستگاه ارائه شد.





او ادامه داد: مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از ۱۴ دی ماه تا ۳ بهمن ادامه دارد و در طی ۲۰ روز بخشی از اطلاعات مورد نیاز از طریق دیتا‌های دستگاه‌های اجرایی و بخشی نیز به شکل حضوری دریافت می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران بر نقش بارز فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی در اجرای صحیح این سرشماری تاکید کرد.





فرماندار شهرستان میاندورد نیز با بیان اینکه همه ارکان اداری شهرستان برای اجرای این طرح آزمایشی بسیج شده‌اند، گفت: از تمام ظرفیت‌ها شهرستان برای اجرای موفق این سرشماری استفاده می‌شود.





بابایی افزود: دریافت آمار دقیق برای برنامه ریزی در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی، خدماتی و زیربنایی موثر است.